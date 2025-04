Ilgiorno.it - Tradito dal ghiaccio. Volo di trecento metri: muore escursionista

Leggi su Ilgiorno.it

Ha perso la vita dopo essere precipitato per 300da un pendio del monte Salmurano, nella zona del Rifugio Benigni, nel territorio di Ornica. È successo in Val Gerola, a 1900di altitudine, sulla pista sopra l’impianto Pescegallo. La vittima si chiamava Antonello Manca, 66 anni, pensionato, residente a Milano. E la montagna era proprio una sua passione. A testimoniarlo, le tante foto immortalate sulla pagina Facebook. Come, ad esempio, quelle di una recente escursione sul monte Bisbino e sull’alta Via dei monti Lariani. La disgrazia intorno alle 12.50. La vittima era in compagnia di altre tre persone, bergamasche. Pare che si fossero conosciute via social, forse proprio perché uniti dal piacere di qualche escursione in montagna, proprio come quella di ieri, con una giornata di sole, clima ideale per una scarpinata in quota.