Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 2 aprile 2025 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi mercoledì 2con la soap turca(Aldatmak). Nellaodierna Sezai esce di prigione e Guzide gli mostra la casa che ha affittato per lui in attesa del processo. Elmas comunica a Tarik che Guzide acconsentirà al divorzio. Ecco ilper rivedere l’episodio 127 in