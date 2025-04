Latuafonte.com - Tradimento come finisce la prima stagione: Behram muore? L’epilogo

Un epilogo amaro pere Mualla nel finale delladi. La serie TV turca che va in onda su Canale 5 è composta da due capitoli. Dunque, dopo questo finale la trama va avanti con nuovi colpi di scena. Intanto, questo episodioin un modo abbastanza drammatico, ma anche misterioso. Dopo un incidente di Oylum, incinta e in fin di vita in ospedale, una persona misteriosa spara a, di fronte a Guzide e Mualla.anticipazioni finale: un uomo spara aLeggi anche:anticipazioni, chi è Mualla (madre di): cosa vuole, fine drammaticaLeggi anche:, Oylum riesce a fuggire in America? Il colpo va maleNel corso degli ultimi minuti dell’episodio finale delladi, Oylum viene trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza con il collare e una ferita sulla fronte.