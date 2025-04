Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni Turche: Tolga Incontra Suo Figlio!

Inper caso suoin ospedale, ma non sa che è suo. Oylum resta in silenzio, mentre il passato torna a bussare prepotente.per la prima volta il, ma non sa che è suoNelle prossime puntate cariche di emozioni di, si assisterà a una scena che potrebbe cambiare il destino di diversi personaggi:, del tutto ignaro della verità, prenderà per la prima volta in braccio il piccolo Can, suobiologico. Ma l’incontro avverrà in un contesto casuale, mentre l’uomo sarà in ospedale per conto di Selin.La scena è delicata e toccante. Oylum, in silenzio e visibilmente combattuta, osserveràavvicinarsi a quel bambino che ama già profondamente, senza immaginare che si tratti del frutto del loro passato. Sebbene il cuore di Oylum sia colmo di emozioni contrastanti, deciderà di continuare a mantenere il segreto.