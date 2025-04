Ilgiorno.it - Tpl e mobilità. Via ai progetti transfrontalieri

Sistema tariffario unico transfrontaliero, ottimizzazione delle connessioni intermodali, potenziamento dei trasporti pubblici e valorizzazione dei flussi turistici, con attenzione adolce, cicloturismo e inclusione sociale. Se ne occuperà, nei prossimi tre anni, un gruppo di lavoro articolato in cinque tavoli tematici, per sviluppare strategie sul miglioramento dell’offerta disostenibile tra Valtellina, Valchiavenna e Canton Grigioni. Venerdì a Coira il via al progetto Interreg Arc - Alta Rezia Connect, promosso nell’ambito del programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera 2021–2027. Il progetto, della durata triennale, è coordinato dalla Comunità montana della Valchiavenna. All’incontro inaugurale hanno preso parte i partner del progetto: Cantone dei Grigioni, Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio, Comune di Livigno e Comunità montana dell’Alta Valtellina.