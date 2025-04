Corrieretoscano.it - Totti-Blasi, Iovino smentisce la conduttrice: “Non un semplice caffe, ma un’intensa relazione”

Il 36enne romano, Cristiano, avrebbe smentito le precedenti affermazioni di Ilaryriguardano la loro, in una testimonianza durata 20 minuti fatta davanti al giudice Simona Rossi.La celebreaveva infatti affermato che fra lei ed il suo ex personal trainer non c’era stato altro che “un’innocente“., non solo non ha confermato questa versione, ma ne ha data proprio una opposta, e sotto giuramento.ha infatti affermato che tra lui e lac’erafatta di incontri clandestini in hotel lussuosi, nata nel 2020.Quindi, la teoria mossa dal Pupone riguardo ad una presuntaextra coniugale dell’ormai ex moglie, che secondo lui era nata antecedentemente alla sua con Noemi Bocchi (nata nel 2021) non sarebbe solo una teoria, ma la verità.