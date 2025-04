Tarantinitime.it - Torricella, al via i lavori di riqualificazione della piscina comunale

Tarantini Time QuotidianoIl sindaco Francesco Turco: “Restituiremo alla comunità una nuova struttura rinnovata e sicura”“Dopo anni di incuria e abbandono finalmente riconsegneremo alla nostra comunità unatotalmente rinnovata e riqualificata. Nei giorni scorsi, infatti, sono partiti idi ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’intero immobile grazie ad un finanziamento intercettato dalla nostra Amministrazione di circa 1 milione di euro, fondi ex Pnrr rinvenienti dal dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, nonché ad un contributo di 150 mila euro dal bilancio. Si tratta di un intervento molto importante che riguarderà la ristrutturazione complessivastruttura, attraversodi ammodernamento e adeguamento funzionale, la realizzazione di un impianto elettrico e di nuovi infissi, la sistemazione dei servizi igienici e la pulizia e bonifica dell’area esterna.