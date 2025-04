Torna il Sicilia Express | orari fermate e biglietti del treno per andare dal Nord alla Sicilia a Pasqua Ci saranno degustazioni e momenti di condivisione

Leggi su Open.online

Dopo l’edizione natalizia, anche pere il 25 aprile i fuorisede al, studenti o lavoratori che siano, potrannore a casa con il: ildi FS Treni Turistici Italiani in collaborazione con la Regioneche collega Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma a Palermo e Siracusa, passando da altri grandi centri del Sud come Salerno e Villa San Giovanni. La partenza è prevista da capoluogo piemontese il 17 aprile. Il ritorno verso la sponda settentrionale dello Stretto di Messina sarà invece il 26 aprile. Come nell’edizione natalizia, tanto apprezzata da posti esauriti in poche ore, anche questooffrirà ai viaggiatori esperienze artistiche, folkloristiche e culinarie tipiche della.Tutte ledelIlpartirà il 17 aprile da Torino Porta Nuova alle ore 12:30 ed effettueràa Milano Porta Garibaldi (14:10), Parma (15:42), Modena (16:20), Bologna Centrale (16:55), Firenze Santa Maria Novella (18:13), Roma Tiburtina (22:32), Salerno (1:26), Villa San Giovanni (5:33).