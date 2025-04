Dayitalianews.com - Torna il ‘Sicilia Express’, il treno per andare dal Nord alla Sicilia per le vacanze di Pasqua

Leggi su Dayitalianews.com

Anche pere il 25 aprile i fuorisede al, studenti e lavoratori, potranno rire a casa con il, ildi FS Treni Turistici Italiani in collaborazione con la Regioneche collega Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma a Palermo e Siracusa, passando per altre città del Sud come Salerno e Villa San Giovanni. La partenza è prevista da Torino il 17 aprile, il ritorno alsarà il 26 aprile. Come per l’edizione di natale scorso, molto apprezzata – i posti andarono esauriti in poche ore – anche questooffrirà ai viaggiatori esperienze artistiche, folkloristiche e culinarie tipiche della.Le fermate e gli orari delExpressIlpartirà il 17 aprile da Torino Porta Nuova alle ore 12:30 ed effettuerà fermate a Milano Porta Garibaldi (14:10), Parma (15:42), Modena (16:20), Bologna Centrale (16:55), Firenze Santa Maria Novella (18:13), Roma Tiburtina (22:32), Salerno (1:26), Villa San Giovanni (5:33).