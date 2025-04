Dayitalianews.com - Torino, da 50 anni subiva violenze dal marito, la denuncia di un 80enne dal letto di morte

Dopo 50die maltrattamenti, una donna di 80ha trovato il coraggio dire ilsuldi ospedale, pochi giorni prima della sua. La donna, affetta da un tumore terminale, si è spenta nel settembre 2023, rifiutando di tornare a casa per non dover affrontare ancora il suo aguzzino. Il, suo coetaneo, è ora sotto processo per maltrattamenti, con una sentenza attesa per il prossimo 15 aprile.La confessione prima di morirePer mezzo secolo ha sofferto in silenzio, senza mai rivelare le atrocità subite. Solo quando il suo destino era ormai segnato, ricoverata per un tumore al pancreas in fase terminale, ha deciso di parlare. “Non voglio tornare a casa. Voglio morire in pace, lontano da mioche mi picchia da”, ha rivelato ai medici.