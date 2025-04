Nerdpool.it - TOPOLINO – Tornano i dialetti: il numero 3619 sarà disponibile in 4 versioni speciali

Dopo il grande successo del3608, che con la storia Zio Paperone e il PdP 6000 tradotta in catanese, fiorentino, milanese e napoletano ha conquistato fan e collezionisti di tutta l’Italia,torna a parlare in dialetto!Oltre alla versione in italiano, il– in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 2 aprile –in Lazio, Puglia, Piemonte e Veneto in 4, con la storiae il ponte sull’oceano, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Marco Gervasio, tradotta rispettivamente in romanesco, barese, torinese e veneziano. Al progetto è dedicata anche un’imperdibile cover tricolore realizzata da Andrea Freccero, con protagonista. Le copie con la storia in dialetto saranno distribuite unicamente nelle edicole della zona regionale di competenza linguistica, mentre nelle altre regioni verrà distribuita la versione in italiano.