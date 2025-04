Juventusnews24.com - Toni impressionato da Kean: «Ha stupito anche me e non abbiamo ancora visto il suo massimo. L’ho visto dal vivo, ve lo racconto»

di Redazione JuventusNews24dall’ex Juve Moise: il commento dell’ex attaccante sul centravanti della FiorentinaA La Gazzetta dello Sport, Lucaha parlato così di Moise. Le dichiarazioni sull’ex Juve.– «Sinceramente,hame. E sono convinto che possa migliorare. Nonil suo. Ho seguito Fiorentina-Juventus per Dazn dal Franchi. Moise non ha segnato in quella partita, ma dalmi hadi più per la forza nelle gambe, lo strapotere fisico e l’abilità nell’attacco della profondità. E poi haqualità. Non lo avevo maicosì, è cresciuto tanto in questa stagione».Leggi su Juventusnews24.com