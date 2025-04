Serieanews.com - Tonali può tornare in Serie A, colpo scudetto per il top club: c’è già la prima offerta al Newscastle

Leggi su Serieanews.com

Sandropotrebbe davveroinA la prossima estate, il topsogna ile prepara laal NewcastlepuòinA,per il top: c’è già laal(LaPresse) –ANews.comDopo un periodo complesso della propria vita personale, Sandrosi è finalmente ripreso e con il Newcastle ha iniziato anche a vincere. Solo poche settimane fa ha alzato la Coppa di Lega inglese e le sue prestazioni sono tornate quelle di un tempo, come mostrato anche in parte in Nazionale contro la Germania. Il suo profilo, ovviamente, stuzzica i topdi tutta Europa, anche inA.Sia chiaro, un ipotetico ritorno in Italia escluderebbe al momento il Milan. Si tratterebbe di unfin troppo fantascientifico, seppur le parti si sono lasciate in ottimi rapporti eha abbracciato i colori rossoneri come pochi calciatori nell’ultimo decennio.