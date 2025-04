Juventusnews24.com - Tonali Juve (Gazzetta), primi contatti indiretti per il regista del Newcastle! I bianconeri preparano questa offerta: cifre e dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dello Sport),per ildel! I: lee tutti iLadello Sport oggi in edicola non sembra avere particolari dubbi: è Sandroil primo nome sulla lista del calciomercatoper quanto riguarda il centrocampo in vista dell’estate.Per ildelci sarebbero già stati deitra le parti. Lasa che dovrà sborsare almeno 60-70 milioni e per questo motivo starebbe studiando l’giusta: l’idea sarebbe quella di proporre Douglas Luiz come contropartita tecnica (valutato 35-40 milioni) per abbassare la parte cash.Leggi suntusnews24.com