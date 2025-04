Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, il calcio femminile entra nelle scuole grazie all'asd Caldarola Gnc

(Macerata), 2 aprile 2025 – A lezione di. Ha riscosso successo l’iniziativa dell’asdGnc. I tecnici qualificati Uefa B Anselmo Ciappi e Giovanni Ciarlantini hanno incontrato tutte le classi dell’istituto d’istruzione superiore Francesco Filelfo diper raccontare l’evoluzione dele permettere a tutte le ragazze, supportate dai compagni, di mettersi in gioco in uno sport purtroppo ancora oggi considerato più maschile. Per due settimane i tecnici dell’asd, insieme al presidente Simone Castellani, hanno approfondito la teoria e la pratica, supportati dai docenti Paolo Pecchia, Lucia Ciccarelli e Mauro Bonfigli, dal dirigente scolastico Donato Romano e il suo vice Roberto Romagnoli alla presenza anche dei delegati Figc Giacomo Gentilucci e Anna Maria Mancinelli.