Ilfattoquotidiano.it - Titoli di Stato esclusi dall’Isee, da giovedì 3 aprile approvato il modello aggiornato per la Dsu

Operativa la possibilità di escludere dal calcolo dell’Isee idi, prevista dalla legge di Bilancio del 2023 ma rimasta finora inattuata. Daldi, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale possono esseredal calcolo dell’Isee. Con la pubblicazione, nella sezione pubblicità legale, del decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, viene infattiildella Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee e le relative istruzioni per la compilazione.Il provvedimento – spiega una nota diffusa da via Flavia – rende operativo quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025 che ”esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell’indicatore, ididi cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.