Quicomo.it - Titolare dorme nel retro e lascia la sala giochi in mano alla donna delle pulizie: scatta la chiusura

È stata sospesa per cinque giorni la licenza di unacon VLT situata a Montano Lucino, in provincia di Como. Il provvedimento è stato firmato dal questore Marco Calì in seguito a una lunga relazione tecnica della Divisione di polizia amministrativa e di sicurezza della questura di Como.