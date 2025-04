Oasport.it - Tiro a volo: l’Italia si prepara al debutto in Coppa del Mondo. Lodde pronto per la “prima” da DT

Un solo obiettivo: cominciare con il piede giusto. Sta per cominciare latappa valida per ladel2025 di, pronta a partire dal poligono di Buenos Aires, in Argentina, con cinque prove in programma dal 3 al 10 aprile.cercherà di incidere con una squadra decisamente folta, composta dalla bellezza di quindici atleti. Per lo skeet saranno della partita Martina Bartolomei, Simona Scocchetti, Giada Longhi, Gabriele Rossetti, Domenico Simeone ed Elia Sdruccioli, con Giancarlo Tazza in gara solo per il ranking. Nel trap spazio invece a Silvana Maria Stanco, Erica Sessa, Alessandra Della Valle, Mauro De Filippis, Daniele Resca e Diego Valeri, con Lorenzo Ferrari ed Isabella Cristiani che prenderanno parte alla gara esclusivamente in ottica ranking.Il primo appuntamento della rassegna itinerante avrà un sapore molto particolare per la new entry Luigiche, dopo anni con il fucile in mano, ricoprirà per questo quadriennio il ruolo di Direttore Tecnico nello skeet, sostituendo così Andrea Benelli, molto apprezzato durante la sua gestione cominciata con il percorso di Rio 2016 e terminata con i Giochi di Parigi.