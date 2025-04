Tiro a volo a Buenos Aires il via alla Cdm di skeet e trap

Leggi su Sportface.it

Nel fine settimana prenderà il via ufficiale la Coppa del Mondo ISSF di: si parte da, in Argentina. L’appuntamento è all’impianto “Federal Argentino”, in cui andranno in scena le prove die di. In particolare, la squadra azzurra di, guidata dal neo direttore tecnico Luigi Lodde, è in Sudamerica già da qualche giorno per allenarsi e prendere confidenza con la struttura. La gara inizierà domani con i primi 50 piattelli di qualificazione. Quest’oggi, invece, lascerà l’Italia la squadra didel direttore tecnico Marco Conti, accompagnata in pedana in questo appuntamento dal tecnico Rodolfo Viganò., gli azzurri convocati per la Cdm diNutrita la squadra azzurra. A partire dallo, ecco Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), campione olimpico individuale a Rio 2016 e nel misto a Parigi 2024.