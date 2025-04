TikTok scatta la gara per la proprietà negli Usa Le offerte da Amazon AppLovin e Onyfans

Leggi su Open.online

La corsa per l’acquisizione disi intensifica. Secondo il New York Times,ha presentato una proposta last-minute con una lettera indirizzata al vicepresidente JD Vance e al segretario al commercio Howard Lutnick. Ma fonti vicine alla Casa Bianca, riporta il Wall Street Journal, riferiscono che l’amministrazione Trump non la starebbe veramente prendendo in considerazione. Nel frattempo, altri attori si sono mossi: la società di tecnologia mobileha presentato un’offerta con il sostegno del magnate dei casinò Steve Wynn, mentre Oracle, insieme a investitori come Silver Lake e Blackstone, sta valutando una proposta con il coinvolgimento di altri soggetti americani. Come osserva il Wsj,, con una capitalizzazione di mercato di 100 miliardi di dollari e una potente intelligenza artificiale per la personalizzazione degli annunci, potrebbe essere un serio contendente per l’acquisizione di, offrendo anche soluzioni per i problemi di sicurezza nazionale e crescita economica.