TikTok la proposta d’acquisto degli investitori sul tavolo di Trump Stasera il verdetto del presidente | Voglio salvare TikTok e decido io

A poche ore dall’annuncio ufficiale, i dazi non sono l’unico tema a tenere banco nell’Ufficio Ovale. Manca pochissimo, infatti, a sabato prossimo, la data in cui dovrà essere sciolto una volta per tutte il nodo sul futuro dinegli Usa. Secondo quanto riporta la testata statunitense Cbs, l’amministrazione di Donaldsta rivedendo i piani di acquisto della piattaforma video che dovrebbero coinvolgere importantitra cui la società Blackstone e l’azienda informatica Oracle, oltre ad altri. Entro questa sera,dovrebbe arrivare a una decisione finale in modo da inviare auna comunicazione entro i termini prestabiliti per la vendita. «Abbiamo molti potenziali acquirenti. C’è molto interesse per. La decisione sarà mia», ha dettoai giornalisti presenti nell’aereo presidenziale Air Force One nel corso del weekend.