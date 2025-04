Ilrestodelcarlino.it - The Voice Senior. Mercatelli in semifinale

Bruno(foto) è arrivato ina The, il talent show di canto del venerdì sera condotto da Antonella Clerici su Rai 1.due settimane fa aveva superato le ‘blind audition’, scelto dal cantante napoletano Clementino. Lo scorso venerdì queste si sono concluse e sono state presentate le squadre con gli artisti scelti dalla rosa che ogni coach aveva selezionato e che, d’ora in poi, punteranno dritti alla finale di gara, prevista, dopo prove ed esibizioni sul palco, nelle prossime settimane.è originario di Casinina (Sassocorvaro Auditore) ma vive da molti anni a Tavullia dove guidava il pulmino scolastico e ha portato a scuola anche il campione di MotoGP Valentino Rossi. Cantante da sempre, si è esibito per anni in locali e manifestazioni accompagnato dalle sue iconiche scarpe rosse.