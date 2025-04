Ilfoglio.it - “The Studio” racconta il dietro le quinte di Hollywood, in bilico tra arte e profitto

Leggi su Ilfoglio.it

Illedito con pungente comicità. (Anche) questo è The, serie disponibile su Apple tv+ (con rilascio di due episodi a settimana) chele idiosincrasie dell’audiovisivo nella sua Mecca occidentale – ovvero Los Angeles. Il punto di vista da cui osserviamo questo mondo è quello di Matt Remick (Seth Rogen, anche creatore della serie) che interpreta un produttore che lavora da vent’anni per la Continentals, solidissima realtà produttiva di. L’uomo ha finalmente la sua grande occasione di avanzamento di carriera quando la sua collega Patty, a capo dello, viene licenziata in tronco a causa dello scarso rendimento dei film e lui viene messo al suo posto. Unico imperativo: fare soldi e strappare biglietti al botteghino (senza farsi strane velleità di carattere artistico).