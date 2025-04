Movieplayer.it - The Stolen Girl, trailer e data d'uscita della nuova serie thriller in arrivo su Disney+

Lo show è una delle novità più attese delle prossime settimane sul servizio di streaming e vede protagonisti Jim Sturgess e Denise Goughha diffuso ildi The, laoriginale britannica prodotta da Quay Street Productions (parte di ITV Studios) con Brightstar. Ilconduce lo spettatore nel cuoreperiferia, dove la vita non è così tranquilla come sembra. Quando Lucia (Beatrice Cohen), la figlia di Elisa (Denise Gough) e Fred Blix (Jim Sturgess), scompare dopo quello che sembrava essere un normale pigiama party a casa di un'amica di scuola, l'esistenza ordinariacoppia precipita nel caos. Elisa è costretta a intraprendere una frenetica caccia all'uomo attraverso l'Europa per scoprire la scioccante verità sulla scomparsafiglia. .