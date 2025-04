The Stolen Girl | il trailer della nuova serie originale Disney+

Leggi su Cinefilos.it

The: ilha diffuso ildi The, labritannica prodotta da Quay Street Productions (parte di ITV Studios) con Brightstar. Psychological drama in cinque episodi, ladebutterà il 16 aprile in esclusiva suin Italia. Negli Stati Uniti, gli episodi saranno disponibili su Freeform e su Hulu.Ilconduce lo spettatore nel cuoreperiferia, dove la vita non è così tranquilla come sembra. Quando Lucia (Beatrice Cohen), la figlia di Elisa (Denise Gough) e Fred Blix (Jim Sturgess), scompare dopo quello che sembrava essere un normale pigiama party a casa di un’amica di scuola, l’esistenza ordinariacoppia precipita nel caos. Elisa è costretta a intraprendere una frenetica caccia all’uomo attraverso l’Europa per scoprire la scioccante verità sulla scomparsafiglia.