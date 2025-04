Unlimitednews.it - The Innovation Alliance dal 27 al 30 maggio a Fiera Milano, focus sulla meccanica avanzata

(ITALPRESS) – Un patto di resilienza tra alcuni settori dellastrumentale. È così che, oggi, si guarda alla prossima edizione di The, in programma adal 27 al 302025. Evento che metterà in mostra settori dellastrumentale che forniscono macchine e soluzioni tecnologiche ai principali settori del manifatturiero, Thesi conferma un appuntamento di riferimento per l’industria europea.Grazie alla contemporaneità di quattro manifestazioni leader del proprio comparto industriale – GreenPlast, Ipack-Ima, Print4All e Intralogistica Italia – permetterà infatti di raccontare proposte che abbracciano una ideale intera filiera: dalle tecnologie più sostenibili per la produzione di gomma e plastica al packaging e processing food e non-food, fino alla personalizzazione attraverso la stampa e alla logistica di magazzino.