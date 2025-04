Sbircialanotizia.it - The Family 2, trame di mercoledì 9 aprile 2025: La fuga di Devin e le verità nascoste

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il clima in casa Soykan è sempre più pesante: i contrasti interni esplodono e i segreti del passato iniziano a emergere. Con questa nuova puntata di The2, in onda il 9, scopriremo come Aslan eaffronteranno le conseguenze di un gesto estremo. Continuano i misteri legati a Cihan e alle . L'articolo The2,di: Ladie leè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.