Sbircialanotizia.it - The Family 2, trame di giovedì 10 aprile 2025: Il nuovo scontro tra Hulya e Leyla

Leggi su Sbircialanotizia.it

La settimana prosegue con un ulteriore capitolo ricco di colpi di scena in The2. Dopo le drammatiche scoperte e la disperata fuga di Devin, la tensione tra i membri della famiglia Soykan non accenna a diminuire. Nel quarto appuntamento della settimana, vedremo come la faida interna continui a coinvolgere anche i più piccoli, . L'articolo The2,di10: Iltraè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.