The Duskbloods di FromSoftware annunciato con un trailer gameplay, è una esclusiva Nintendo Switch 2

Durante ilDirect dedicato a2,haThe, un nuovo titolo in arrivo nel 2026 inper la console. Il gioco, che richiama le atmosfere di Bloodborne, si presenta con un’ambientazione unica che mescola elementi gotici e moderni: strutture in acciaio, jetpack e treni si fondono in un mondo oscuro e affascinante.Ilrilasciato mostra una scena iniziale in cui una voce femminile recita un enigmatico messaggio: “Ti do il mio sangue, ti do la mia vita. Gira, o ruota. E trasportalo verso una notte di chiaro di luna. Fino al crepuscolo dell’umanità”. Queste parole sembrano suggerire una trama intrisa di mistero e sacrificio, un tema ricorrente nelle produzioni di.Ilpromette dinamiche innovative: il protagonista potrà mordere i nemici per assorbirne il sangue, utilizzandolo per potenziarsi o evocare altri personaggi che lo aiuteranno in battaglia.