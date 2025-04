Movieplayer.it - The Bride, la descrizione del trailer con Christian Bale: "Pieno di sangue e davvero raccapricciante"

Leggi su Movieplayer.it

La pellicola condiretta da Maggie Gyllenhaal è stata presentata con il primonel corso della convention a Las Vegas The!, rivisitazione in chiave punk rock del mostro di Frankenstein e della sua promessa sposa diretta da Maggie Gyllenhaal, è stato presentato ieri al CinemaCon con un terrificante primo, nell'ambito del panel della Warner Bros. Il film, dal budget di 90 milioni di dollari, ha come protagonistinel ruolo del mostro di Frankenstein e Jessie Buckley nel ruolo del suo interesse amoroso non-morto. In base al filmato che Gyllenhaal ha presentato, il loro matrimonio è un matrimonio fatto all'inferno. Dopotutto, la tagline del film appena rivelata è "Arriva la fottuta sposa". Il filmato, che non è .