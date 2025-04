Unlimitednews.it - Tg News – 2/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Confessa l’ex di Ilaria Sila, corpo trovato in una valigia– Dazi Usa, Meloni “Evitare una guerra commerciale”– Israele espande l’offensiva a Gaza– Genova, ultraleggero precipita nell’entroterra, 2 morti– Incidente sul lavoro nel veronese, morto operaio– Stroncato da polmonite Van Kilmer, l’attore aveva 65 anni– In Italia 500mila under 20 con disturbi dello spettro autistico– Trasporto marittimo, una roadmap verso la decarbonizzazione– Previsioni 3B Meteo 3 AprilemrvUnlimited- Notizie dal mondo