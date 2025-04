Unlimitednews.it - Tg Economia – 2/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Enav, investimenti per 570 mln nel Piano industriale-2029– Cresce il turismo di lusso– A marzo in crescita il mercato dell'auto– Fisco, le novità sull'acconto Irpef