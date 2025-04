TFA sostegno X ciclo | entro fine aprile possibile autorizzazione di 32mila posti quindi i bandi

Leggi su Orizzontescuola.it

Negli ultimi mesi si è discusso della possibilità che venga attivato un nuovodel TFAper aspiranti docenti non in possesso dei requisiti professionali abilitanti, ma che detengano un diploma magistrale o una laurea utile all’accesso a una classe di concorso, anche in assenza dei 24 CFU.L'articolo TFAdi