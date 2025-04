.com - Terza Categoria / Il Real Sassoferrato sorpassa l’Apiro e si prende il primo posto: il racconto della 24^giornata dei gironi C ed E

Leggi su .com

I sentinati battono per 2-0 il Fabriano ed approfittanosconfitta rosanero contro la Cameratese per volare a +1, la Valle Del Giano vince lo scontro playoff con il Maiolati Pianello, Poggio San Marcello ed Albacina si annullano, il derby di Jesi termina 1-1, l’Atletico 2008 rimonta il Polverigi e la Junior Osimana supera la Serra Volante; nel girone E l’AC Appignano cade in casa contro la Petriolese ma mantiene il quintoVALLESINA, 2 APRILE 2025-Tante emozioni e tante sorprese nella ventiquattresima giornata di, disputata nello scorso fine settimana. Un turno di campionato che vede emergere una nuova capolista, che con un rullino di marcia impressionante si è presa la vetta e non ha di certo intenzione di lasciarla nel momento più importantestagione, quando mancano ormai solo sei giornate al termine.