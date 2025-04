Terremoto Myanmar 26enne estratto vivo dalle macerie dopo cinque giorni

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Adalche ha colpito il, i soccorritori -impegnati in una corsa contro il tempo per trovare e trarre in salvo i sopravvissuti – sono riusciti ad estrarredalladi un albergo di Naypydaw un uomo di 26 anni, dipendente dell'hotel. A salvarlo è stata una squadra .