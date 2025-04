Lanazione.it - Terni sotto choc per la morte di Ilaria Sula: il corpo della studentessa umbra trovato in una valigia

, 2 aprile 2025 –per lallaria, 22 anni originaria di, dove risiede la famiglia. Un epilogo tragico, ilgiovane, scomparsa da giorni, è stato riall’alba di oggi, 2 aprile, all’interno di unagiovane non si avevano più notizie dal 25 marzo, quando uscì dall’abitazione romana che condivideva con alcuni coinquilini non facendo ritorno. Ildiè stato riin un'area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all'interno di un valigione. Le indagini degli investigatoriSquadra Mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo si concentrano sulla presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine. Si indaga per omicidio. Sono in corso accertamentipolizia in un appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma, dove lapotrebbe essere transitata.