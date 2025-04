Ternitoday.it - Terni: “Bus acquistati e mai utilizzati”. La Filt Cgil regionale presenta esposto per danno erariale

Leggi su Ternitoday.it

Ladell’Umbria, per mano del suo segretario generale Ciro Zeno e del suo legale, l’avvocata Valeria Passeri, ha depositato il 26 marzo 2025 unalla Procuradella Corte dei Conti per “verificare un eventualeai danni delle casse pubbliche, quando in.