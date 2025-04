Sport.quotidiano.net - Ternana, esonerati Abate e Mammarella. In panchina arriva il tecnico Fabio Liverani

Questa volta sono decisioni irrevocabili. Ignazioè stato sollevato dall’incarico insieme al proprio staff. Medesima sorte per Carlo. Sullarossoverde, mentre per ora l’incarico di direttore sportivo resta vacante. A mister– si legge nel comunicato ufficiale – ai suoi collaboratori ed al dsva il ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali". La sconfitta e la pessima prestazione di Lucca sono state dunque decisive ai fini della mossa che era forse nell’aria fin dal post partita dell’ultimo derby e che era già stata effettuata dal Stefano D’Alessandro lo scorso febbraio quando in una lunga notte di mezzo inverno la squadra si oppose poi all’esonero del Mister inducendo il presidente rossoverde a tornare sulla propria decisione.