Tentano di farsi consegnare 100mila euro di scarpe ma sono falsi corrieri | denunciati

SAN MINIATO – Sventata dai carabinieri di San Miniato una truffa ai danni di un’azienda,. I militari hanno quindi denunciato un 53enne ed un 44enne, in concorso, per tentata truffa, sostituzione di persona, falso commesso da privato e uso di atto falso. L’allarme e? scattato quando il titolare del calzaturificio ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri, segnalando un tentativo sospetto di ritiro merce.I due uomini, presentandosi come, avevano cercato didiversi pancali didi marca, per un valore stimato di circa. Grazie alla perspicacia di un dipendente dell’azienda, insospettito dal loro comportamento e non riconoscendoli come gli incaricati abituali delle consegne, ha saggiamente rifiutato dila merce e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.