Tennis sulla terra rossa cambieranno le gerarchie? Alcaraz ritrova il suo habitat Zverev a suo agio

Ci si dovrà sporcare. La stne dellaha inizio nel massimo circuito internazionale dele i punti interrogativi sono molti. A livello ATP i primi tre mesi di partite sono già parte dell’album dei ricordi e desta sensazione che Jannik Sinner, con un solo torneo disputato, guidi la Race, oltre che essere sensibilmente al comando del ranking ATP.Gli immediati inseguitori di Jannik non hanno reso come ci si aspettava e approfittato della sospensione dell’azzurro per la nota vicenda “Clostebol”. Il pusterese farà il proprio ritorno negli Internazionali d’Italia, avendo avuto a disposizione sì tanto tempo per prepararsi a questa parte di annata sul mattone tritato, ma non nel modo in cui avrebbe voluto, tra limitazioni e altro.La, finora, è stata la superficie su cui Sinner ha fatto più fatica e non è un caso che di successi in tornei significativi non vene siano stati per l’altoatesino.