Tennis | rappresentanti tornei Atp e Wta chiedono aumento premi in denaro

Lettera di Atp e Wta nei confronti degli organi di governo del circuito. Idei 20 miglioriAtp e Wta del mondo, secondo quanto riporta l’edizione online dell’Equipe, hanno inviato una lettera, sottoscritta dai giocatori, ai quattrodel Grande Slam chiedendo unsostanziale dei loroin. Una richiesta che si aggiunge alla denuncia, presentata meno di due settimane fa, dalla PTPA (ProPlayers Association) contro gli organi di governo del gioco. Dopo le azioni legali intentate dalla PTPA (ProPlayers Association) contro ATP, WTA, ITF e ITIA, ora tocca aidel Grande Slam finire nel mirino dei giocatori. La lettera chiede in sostanza una maggiore distribuzione degli utili realizzati dai quattro Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open) a beneficio dei top player, senza i quali lo spettacolo non avrebbe luogo.