Oasport.it - Tennis, attimi di paura a Bogotà: Francesca Jones collassa in campo. Poi il sospiro di sollievo

di veraal Torneo WTA di. In occasione dell’incontro valido per i sedicesimi di finale contro Julia Reira, la britannicata inmentre stava servendo, suscitando parecchia agitazione tra i presenti. Il fatto è successo nel pomeriggio italiano di oggi, mercoledì 2 aprile. Lata, fortunatamente, è fuori pericolo.Il malore nello specifico è arrivato nel corso del terzo set, maturato dopo che Reira si era imposta per 6-2, salvo poi venire ripresa dall’atleta d’Oltremanica per 5-7. Sul parziale di 5-3, proprio nel tentativo di battuta,ha effettuato pochi passi in avanti, apparendo disorientata, prima di inginocchiarsi a terra. Una dinamica che ha ricordato quella già vista pochi mesi fa con Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter.La nativa di Bradford è stata tempestivamente soccorsa dall’equipe presente in loco, uscendo dalin sedia a rotelle.