Iltempo.it - "Teniamoci buche e caos". Il consiglio di Battista ai romani

Leggi su Iltempo.it

Il suo punto di forza in ogni sua performance è la sua innata capacità di trasformare ogni frammento della quotidianità in uno spettacolo divertente, con la sua comicità sempre diretta, spontanea e mai costruita. Dopo aver portato a teatro oltre 100.000 spettatori con i suoi show, Maurizioapproda nella nostra Edicola degli artisti con Francesco Puglisi per presentarci il suo film “Tu Quoque”, diretto da Gianni Quinto di cui firma soggetto e sceneggiatura assieme allo stesso. Il comico ha parlato anche della sua città dando unai«L'augurio che faccio aiè di rimanere così, le nostreil nostroormai fa parte di Roma, conoscendoci, cambiando c'è il rischio che peggioriamo!».