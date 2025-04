Anteprima24.it - Tempo di Pasqua, tempo di via Crucis: Grottolella è già pronta

di lettura: < 1 minutoAzione Cattolica die la parrocchia diorganizza per venerdì 18 aprile la viaVivente. Una iniziativa molto sentita che in paese da anni caratterizza il periodole del piccolo borgo Irpino, grazie soprattutto alla tenacia del parroco Don Marcello e della Azione Cattolica oggi rappresentata dalla Presidente Dott.ssa Graziana Guerriero, la Viae divenuta una tradizione e un appuntamento da non mancare per i grottolellesi.Negli anni la Viavivente ha registrato centinaia di presenze e l’attenzione della stampa Irpina e non solo.Tornando alla iniziativa, che coinvolgerà tantissimi giovani e giovanissimi della comunità di, con la partecipazione delle associazioni locali e della società civile, si terrà alla ore 19:00 del giorno 18 aprile.