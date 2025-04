Zon.it - Teatro Arbostella, si ride a crepapelle con “Tutta colpa di Moana” di Sasà Palumbo

Leggi su Zon.it

IlGino Esposito si prepara a un finale di stagione travolgente con il penultimo appuntamento della sua ricca XVII edizione. Sul palco arriva uno degli spettacoli di punta del cartellone firmato Arturo Esposito e Imma Caracciuolo: “di”, una commedia esilarante scritta, diretta e interpretata da, in scena per l’ultimo weekend di marzo e i primi due di aprile.Dopo aver conquistato il pubblico in altre rinomate location, questo spettacolo porta in scena un mix irresistibile di ritmo, battute serrate e situazioni paradossali, reinterpretando con freschezza la tradizione comica napoletana.La Trama: Una Seduta Spiritica. Fuori Controllo!Tutto si svolge in un appartamento condiviso tra amici, uno spazio domestico ricreato con una scenografia essenziale ma efficace, dove prende vita un susseguirsi di gag e colpi di scena.