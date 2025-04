Tassista ascolta la telefonata di un cliente e sventa la truffa a un’anziana | arrestato un 21enne

Leggi su Open.online

Unè statodalla polizia di Stato di Lucca per tentata. Era stato segnalato da un, insospettito dalle telefonatete a bordo della sua auto. Secondo il suo racconto, in un primo momento avrebbe chiesto di andare a Querceta (Lucca) per fare un lavoretto, ma poco dopo, avendo notato che ilaveva sistemato la telecamera interna al veicolo in modo da inquadrarlo, aveva chiesto di essere accompagnato alla stazione per raggiungere la destinazione in treno. La ricostruzioneGli agenti hanno fermato il giovane oggi – mercoledì, 2 aprile – in attesa di partire per Viareggio. In mattinata erano arrivate in sala operativa diverse segnalazioni per, i poliziotti hanno così deciso di effettuare un controllo. Dalle prime ricostruzioni, sembra che ilitaliano avesse tentato unaa Querceta ai danni di una signora di 80 anni.