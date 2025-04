Romadailynews.it - Task Force Italia, l’appello dei giovani innovatori per investimenti su innovazione, IA e cybersecurity

Roma, 2 aprile 2025 – Si è svolta oggi la giornata organizzata da CEOforLIFE dedicata allasu Intelligenza Artificiale,e Digital Transformation, un appuntamento di rilievo per discutere il futuro dell’e della sicurezza digitale ine in Europa.Tra i relatori di spicco, Gabriele Ferrieri, Presidente di Angi – Associazione Nazionale, ha portato il suo contributo, sottolineando l’urgenza di investire in questi ambiti strategici per il progresso del Paese.L’evento ha riunito leader aziendali, esperti del settore e rappresentanti istituzionali per affrontare le sfide e le opportunità legate alla trasformazione digitale, con un focus particolare sul ruolo dell’intelligenza artificiale e dellacome pilastri per la competitività delle imprese e la tutela dei cittadini.