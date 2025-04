Lanazione.it - Tamponò una ciclista che morì: condannato scooterista, in aula chiede scusa ai parenti della vittima

Firenze, 2 aprile 2025 –una bicicletta e laper omicidio stradale: l'incidente avvenne a Firenze in via Baracca, la sera dell'8 maggio 2024. A quasi un anno di distanza da quella tragedia, la gip Agnese di Girolamo del tribunale di Firenze haa 1 anno e 4 mesi, in abbreviato, un cittadino di origine indiana, 53 anni, con l'accusa di omicidio stradale. Dovrà risarcire il fratelloversando una provvisionale di 80mila euro, in attesa che il tribunale civile definisca l'ammontare dell'indennizzo. «Il tribunale ha inflitto una pena più mite perché la- spiega il difensore Paolo Moscatelli - è stata sanzionata per tre violazioni al codicestrada. Laviaggiava al centrocarreggiata, non utilizzava la pista ciclabile adiacente a via Baracca e la bici era sprovvista di segnalazioni luminose».