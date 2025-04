Thesocialpost.it - Taiwan, tensione alle stelle: Xi Jinping muove le truppe e l’America minaccia Pechino

L’ombra della guerra si allunga su. Il Partito Comunista Cinese ha ormai reso chiaro il proprio obiettivo: riportare l’isola ribelle sotto il controllo di, con ogni mezzo necessario. La diplomazia vacilla, mentre il rumore dei jet militari e delle esercitazioni navali cinesi risuona sempre più vicinocoste di Taipei.Con l’annuncio di nuove manovre militari nello Stretto di, il Dragone ha lanciato un segnale inequivocabile al mondo intero.ha definito l’operazione un test per valutare “le capacità dellenel blocco e nel controllo dell’area e negli attacchi di precisione su obiettivi chiave”. Una formula che, in termini strategici, equivale a un’esercitazione di guerra lampo per strangolare economicamente l’isola e neutralizzare la sua difesa.Il cuore del problema: i microchip che governano il mondoSeè il punto nevralgico della geopolitica mondiale, non è solo per la sua posizione strategica tra il Mar Cinese Meridionale e il Pacifico.