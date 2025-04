Taiwan nuovi giochi di guerra della Cina | ma quanto costano?

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – E' senza limiti il pressing politico e militaresu. Hanno fatto scattare l'allarme idiRepubblica popolare intorno all'isola, indipendente e che rivendica la sua democrazia. E appare senza limiti anche la crescita delle spese per la Difesa del Dragone di Xi Jinping. Quest'anno, come per .